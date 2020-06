Covid-19, il professor Locatelli avverte: “Una nuova minaccia arriverà dall’estero…”

Secondo il professor Locatelli, presidente del CSS e membro del CTS analizza la situazione epidemiologica: “Ecco una nuova minaccia futura”

La situazione della pandemia da Covid-19 in Italia sta migliorando di giorno in giorno. Il nemico ha perso le caratteristiche genetiche della virulenza, consentendo un pò di respiro ai residenti del terriotorio europeo.

Ma il Professor Locatelli, presidente del Consiglio Superiore della Sanità e membro del Comitato Tecnico Scientifico spiega un’eventuale posizione futura della pandemia. In un’intervista rilasciata sulle pagine del Corriere della Sera, il professor Locatelli morde l’acceleratore e paventa un’attenzione altissima tra la popolazione.

“La flessione dei contagi non deve farci pensare alla fine dell’incubo, anzi”. Il Covid-19 c’è e oggi circola in maniera struggente, causando centinaia di migliaia di vittime nell’altro emisfero terrestre. L’Europa non può ritenersi tranquilla di fronte ad una netta flessione dei contagi.

Covid-19, la previsione e l’invito del professor Locatelli

Gli ultimi focolai in Germania e in Italia, nella Regione Calabria e del Lazio, nelle località di Mondragone e Roma Capitale confermano che il Covid-19 potrebbe causare l’effetto di nuove ondate future.

“L’elevato numero di vittime che abbiamo avuto in Italia, deve farci riflettere sull’andamento scongiurato della pandemia” – prosegue Locatelli. Oggi il dramma brasiliano e indiano sono degli esempi eclatanti di come nei mesi più freddi il virus possa ripresentarsi in maniera atroce e letale tra la popolazione.

A fronte della realtà attuale del Covid-19, il professor Locatelli riporta alla luce il caso della coppia di cinesi, sbarcata in italia e ricoverata allo Spallanzani di Roma. “La globalizzazione non può essere arrestata. Tra i continenti del pianeta deve verificarsi uno scambio di movimenti, affinchè venga consentita la vita. I Paesi, soprattutto i più industrializzati hanno bisogno di ripartire, ma chiaramente non si possono controllare tutti“.

Per questa ragione il professore ricorda che non saranno consentite distrazioni di alcun genere, perchè il Covid-19 non è stato neutralizzato e sarà un problema ancora per diversi mesi.

