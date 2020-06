Dimagrire: le 10 regole d’oro per ritrovare forma ed equilibrio

Dimagrire: le 10 regole d’oro per ritornare in forma, perdere peso e sentirsi nuovamente in equilibrio con se stessi

Diciamoci la verità, durante il periodo di quarantena abbiamo preso tutti qualche chiletto. Complice la sedentarietà di quei giorni, la paura e la preoccupazione che ci spingeva a mangiare in maniera disorganizzata e la noia che ci ha fatto diventare dei provetti master chef, la bilancia alla fine ha presentato il conto.

Niente allarmismi o paranoie. E’ un destino che ha accomunato molti. In barba alla prova costume, perdere peso è prima di tutto un tassello fondamentale per la nostra salute. Bisogna però farlo in maniera equilibrata, senza colpi di testa, senza aspettarsi miracoli dall’oggi al domani. Il nostro corpo è una macchina perfetta e come tale dev’essere trattato. Troppo e troppo poco sono sempre degli errori.

Vediamo quali sono i 10 step principali per ritrovare la forma.

Evitare diete rigide

Le diete fai da te o quelle che promettono risultati immediati in poco tempo sono sempre da scartare. Oltre ad un danno grave per la salute, comportano il recupero dei chili perduti in periodi brevi, magari con gli interessi. Dimagrire in modo lento e graduale garantirà la stabilizzazione del peso a lungo termine e il consolidamento di abitudini sane da portarsi per il resto della vita.

Leggi anche >>> VITAMINA D, ALLEATA DI SALUTE E BELLEZZA PER COMBATTERE IL CORONAVIRUS

Non eliminare alimenti per Dimagrire

Di tutto un po’, questa è la regola d’oro. Diminuire le dosi e garantirsi cibi di tutte le classi alimentari.

Evita la bilancia tutti i giorni

Ci si pesa una volta alla settimana, sempre lo stesso giorno, la mattina e a stomaco vuoto. Punto. Pesarsi tutti i giorni comporta stress e paranoia. Molti fattori incidono sul peso: transito intestinale, ritenzione idrica, presenza o meno del ciclo…

Leggi anche >>> GIORNATA MONDIALE DELLO YOGA, 21 GIUGNO: FESTA DEL SOLSTIZIO D’ESTATE