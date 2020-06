Emily Ratajkowski: serie di foto da restarci secchi, che curve – FOTO

Emily Ratajkowski strega i followers: che curve nella serie di foto in bianco e nero cariche di sensualità e sex appeal. Ecco le foto.

La parola d’ordine per Emily Ratajkowski è sensualità. La modella, in una serie di scatti rigorosamente in bianco e nero, strega milioni di followers tirando fuori tutto il suo sex appeal. Sguardo magnetico, pose da diva, camicia rigorosamente sbottonata al punto giusto per stuzzicare la fantasia dei fans e il gioco è fatto. Una serie di immagini che, in pochi minuti, hanno letteralmente mandato in delirio tutti gli ammiratori della super modella.

Emily Ratajkowski strega i fans: foto da infarto in bianco e nero

Dopo aver cambiato il colore dei capelli passando dal castano al biondo, Emily Ratajkowski stupisce tutti. Con il nuovo look posa in una serie di foto che stanno mandando in delirio i fans e che la rendono ancora una volta una delle vere dive di Hollywood. Migliaia di like e commenti per una serie di foto che hanno trafitto il cuore dei fans. Curiodi di vederle? Cliccate su successiva.