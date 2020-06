Paura per Fiorello. Un incendio è divampato nella sua casa

Attimi di terrore per Fiorello. E’ avvenuto un incendio nella sua casa a Roma. Le fiamme sono arrivate in camera da letto

E’ stato un brutto momento per la famiglia Fiorello. Un incendio ha divampato la casa del grande presentatore televisivo a Roma, in zona Camilluccia. Come riporta “Agenzia nova”, si tratta di un corto circuito. Le fiamme sarebbero arrivate addirittura in camera da letto. Non è mancata di certo la paura in questo pomeriggio d’estate.

Fiorello, la casa in fiamme

Il fuoco ha preso alla sprovvista Fiorello che si trovava con la sua famiglia nella sua casa a Roma quando è scoppiato l’incendio. Le fiamme hanno avvolto una tenda sul soppalco ed il fuoco è rimasto contenuto in quell’ambiente fino a quando non è stato calmato dai vigili del fuoco. I danni sembrano per adesso limitati, ma l’incendio ha generato una grossa quantità di fumo che ha saturato l’aria provocando il malore ad uno degli operai che è stato soccorso dal personale di una ambulanza 118. Infatti in quel momento oltre a Fiorello e ai suoi familiari, erano presenti degli operai che stavano svolgendo i lavori. Il conduttore in zona Camilluccia possiede un attico al quinto piano di un edificio.

I vigili del fuoco e l’ambulanza sono corsi subito sul posto per dare aiuto. Ora bisognerà capire l’origine dell’incendio e le conseguenze che ha recato all’interno dell’appartamento. Il peggio sembra essere passato, la famiglia Fiorello può tranquillizzarsi e scrollarsi la paura di dosso dopo la brutta esperienza di questo pomeriggio.