Giorgia Rossi più bella che mai, labbra carnose e fisico da urlo – FOTO

Giorgia Rossi è sempre più affascinante ed elegante, come dimostra nella recente foto che ha pubblicato tramite il proprio profilo Instagram

Un’esplosione di fascino ed eleganza è Giorgia Rossi. La bella presentatrice Mediaset lascia a bocca aperta i suoi ammiratori ogni volta che pubblica un nuovo contenuto attraverso il suo profilo Instagram. D’altronde non c’è chi non noti il suo fisico e la sua naturalezza, oltre ovviamente la sua passione per il calcio.

Infatti la donna è una giornalista sportiva preparatissima e molto professionale. Lo dimostra sempre nel piccolo schermo all’interno degli studi del Biscione. Un talento innato quello della conduttrice televisiva. Nel suo privato invece non accenna ad arrestarsi la sua storia d’amore con il collega di Sport Mediaset e Premium HD, Alessio Conti.

