Una ragazza prende in pieno un camion mentre viaggia in motorino. Il grave incidente presso Pavia finisce purtroppo in tragedia per lei.

Un drammatico incidente avvenuto nel territorio della provincia di Pavia è costato la vita ad una ragazza.La vittima aveva solamente 21 anni e risiedeva a Gropello. Stava viaggiando a bordo di un motorino quando in località Fossa dei Leoni, presso la località pavese di San Martino, è andata a sbattere contro un mezzo pesante che la precedeva.

Purtroppo l’uro è stato molto violento e ha fatto si che la giovane rimediasse delle lesioni molto importanti. Talmente gravi da portarla nel giro di pochi minuti alla morte. A niente è valso l’intervento dei sanitari del 118 che le hanno prestato soccorso, raggiungendo il luogo dell’incidente presso Pavia nel breve volgere di pochi minuti. I paramedici hanno provato a rianimare la giovane dopo averla trasportata sulla loro ambulanza. Ma tutto è stato vano, con la ragazza che è spirata ancora prima di partire a sirene spiegate in direzione del più vicino ospedale.

Incidente Pavia, la ragazza ha battuto la testa morendo poco dopo

Non è ancora chiara la dinamica dell’incidente, sul quale stanno svolgendo i rilievi del caso le forze dell’ordine. Sembra però, in base ad una testimonianza raccolta, che la 21enne abbia perso il controllo del mezzo a due ruote. Proprio in quel momento sopraggiungeva un camion da Pavia e si è avuto l’impatto tra i due veicoli. Inoltre la ragazza avrebbe anche battuto con violenza la testa a terra, perdendo i sensi. Pur essendo stata rianimata, alla fine tutto è risultato vano e lei è morta appena dopo.

