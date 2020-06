Jeremias parla di Stefano De Martino | Sfogo social del fratello di Belen

Jeremias Rodriguez rompe il silenzio e attaccato da un utente dice la sua su Stefano De Martino, ex compagno della sorella e padre di Santiago

Jeremias Rodriguez, il fratello di Belen, non ci sta a ricevere ancora le accuse dei followers che sostengono che lui mandi delle continue frecciatine a Stefano De Martino, padre di suo nipote Santiago e ormai ex compagno della sorella Belen.

Sono giorni particolari per la famiglia Rodriguez che come sempre si è riunita intorno a Belen che sta vivendo, per la seconda volta, la crisi sentimentale con suo marito Stefano De Martino. Giornali e siti di gossip non parlano d’altro e lei, invece, non vorrebbe che essere lasciata in pace. Ogni tanto manda qua e là qualche messaggio nascosto mentre Stefano si è chiuso nel suo silenzio, specificando più volte che non intende parlare della cosa.

Jeremias su Instagram ha lanciato in un certo senso il dibattito. Il suo ultimo post, che lo mostra in tenuta sportiva sulle montagne che costeggiano Napoli, ha dato il la alle polemiche. Lui scrive a corredo della foto: “Mi dite in che giorno si festeggia Santa Falsità? Perché devo mandare gli auguri a un po’ di persone. 🤪 #alolocosevivemejor #jr #lamianapoli #napoli”.

Non specifica nulla il fratello di Belen ma è evidente che il messaggio è indirizzato a chi sta dicendo falsità nei confronti della sorella. Ed è così che qualcuno ha pensato che il messaggio fosse rivolto a Stefano De Martino. Ma Jeremias non ce l’ha fatta e ha vuotato il sacco.

