Il professor Fumagalli del Niguarda descrive la situazione che si vive ora nell’ospedale milanese. “Nei mesi scorsi era un vero incubo”.

Dall’ospedale Niguarda di Milano arrivano parole importanti su quella che è la situazione epidemia in città ed in Lombardia in generale. È quella la regione più colpita in Italia. Il dottor Roberto Fumagalli, che dirige il Dipartimento di Anestesia e Rianimazione della struttura e che insegna anche alla Università Bicocca, rilascia una intervista al Corriere della Sera in edicola oggi.

LEGGI ANCHE –> Scuola, linee guida non condivise: la posizione del ministro

“Prima, nel pieno della crisi, avevamo un morto per ogni tre pazienti gravi. Adesso invece stanno guarendo gli ultimi due rimasti”. Si tratta di un uomo di 46 anni e di un anziano di 70. Entrambi hanno sempre fatto registrare un quadro clinico estremamente compromesso e hanno dovuto necessitare di mesi e mesi di ricovero. Da quando è iniziata l’emergenza a febbraio, in pratica. I due hanno preso posto nel reparto ‘Corona-5’ del Niguarda. Il reparto appositamente riservato a chi ha contratto il virus. Il 46enne in particolare da tre giorni ha ricominciato a respirare in maniera autonoma, dopo 87 giorni di degenza in condizioni critiche. Fumagalli fa sapere che tra marzo ed aprile c’era una affluenza giornaliera di almeno 5 pazienti gravi per via del virus. “Ad un certo punto avevamo 74 pazienti intubati contemporaneamente, una emergenza assoluta”. In origine il Niguarda aveva 35 posti nel reparto di Rianimazione.

LEGGI ANCHE –> Virus, chi avrà precedenza sul vaccino

Niguarda, Fumagalli: “Tanta la fatica ed anche la paura”

Poi sono diventati 100 grazie anche alla conversione di altri reparti, sale operatorie incluse. “Ed abbiamo anche accolto malati da altre strutture, Bergamo e Crema soprattutto”. All’inizio i pazienti erano tutti anziani, poi l’età media è scesa intorno ai 50. In molti avevano già patologie pregresse come diabete, ipertensione e broncopneumopatia cronica ostruttiva soprattutto. “Abbiamo faticato molto – dice Fumagalli – con sforzi enormi da parte di medici ed infermieri, ed anche paura”. C’era il timore di ammalarsi ma nonostante tutto i professionisti del Niguarda – come di ogni altro ospedale – non si sono mai tirati indietro. E c’è anche qualcosa di bello. “La riconoscenza di chi è guarito e ce l’ha fatta”, conclude Fumagalli.

LEGGI ANCHE –> Italia, osservasalute 2019: il sistema sanitario dimezzato. Le conseguenze