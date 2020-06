Paola Turci, la cantante mostra la sua bellezza – FOTO

La cantante classe 1964 prova a dare un calcio ai drammi della sua vita attraverso uno scatto che la ritrae sorridente e tutta d’un pezzo

La cantante di origini romane, Paola Turci è in vena di ridare un pò di brio alla sua immagine, deturpata dall’incidente di percorso, capitatogli lungo il cammino di vita.

La 56enne cantautrice, capostipite del genere rock italiano degli anni ’80 ha dovuto interrompere anzitempo le programmazioni dei suoi tour, in quanto coinvolta in un tripudio di dolore per il grave incidente accorso sulla Salerno-Reggio Calabria.

Paola Turci stava consumando un altro dei suoi meravigliosi successi sul grande palcoscenico dei concerti, mentre si è trovata imporvvisamente a soffrire e preoccuparsi del suo futuro con i 13 interventi chirurgici facciali, di cui 12 solo al fondo oculare.

Quello schianto straziante sull’autostrada ha di fatto disegnato un secondo pezzo di vita per la giovane cantante romana, la quale a distanza di quasi 26 anni cerca ancora di alleviare quelle ferite, riscoprendo man mano la sua identità.

LEGGI ANCHE —–> Sabrina Salerno unica, alla sua età è una sirena sexy – FOTO bollente

I fan di Paola in soccorso per la cantante col fine di strappare un sorriso come ai vecchi tempi