Pos obbligatori per i professionisti dal 1° luglio e bonus fiscale

Dal 1° luglio scatta l’obbligo del Pos per i professionisti e le imprese e contestualmente anche il bonus fiscale al 30% per incentivare l’uso della moneta elettronica.

Dal 1° luglio 2020 entrerà in vigore la norma del decreto fiscale che incentiva i pagamenti Pos.

Il sistema premierà i professionisti e gli esercenti che ne faranno uso. Infatti, dalla stessa data scatterà anche il credito d’imposta per le commissioni addebitate dalle banche e dagli operatori finanziari che mettono a disposizione il Pos per i pagamenti con carte di credito, carte di debito, carte prepagate e altri pagamenti elettronici.

Si tratta di un bonus fiscale pari al 30% di quanto addebitato per le spese.

Tuttavia, in base al Decreto Fiscale 2020 (legge 157/2019), il bonus fiscale al 30% si applica solo ai professionisti che nell’anno precedente abbiano realizzato ricavi o compensi fino a 400mila euro.

Inoltre si tratta di un credito d’imposta utilizzabile solo in compensazione, a decorrere dal mese successivo a quello di sostenimento delle spese

Al fine di effettuare le relative comunicazioni (entro il giorno 20 del mese successivo e il credito, maturato con cadenza mensile) sarà utilizzabile un apposito software predisposto dall’Agenzia delle Entrate.

Quando il Pos è obbligatorio e le sanzioni

Il Pos sarà obbligatorio per i professionisti e le imprese e in caso di mancato utilizzo sono previste sanzioni.

Si tratta di 30 euro, con l’aggiunta del 4% del valore della transazione rifiutata.

Tuttavia non ci sono automatismi: perchè scatti la multa è necessaria una denuncia da parte del consumatore o un’indagine ad hoc.

Inoltre sempre dal 1° luglio, come previsto dalla legge n. 157 del 19 dicembre 2019, il limite massimo per i pagamenti con contanti sarà di 1.999,99euro.

Mentre dal 1° gennaio 2022 il limite sarà di 999,99.

