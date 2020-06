Stati Uniti, il pugno duro di Trump: l’ultima minaccia

La violenza ritorna a Washington mentre Trump usa il pugno duro e minaccia chi ha osato vandalizzare le statue con 10 anni di prigione

Dopo tre settimane di proteste pacifiche, la violenza è tornata nella capitale degli Stati Uniti. La nuova tendenza dei manifestanti è la demolizione e gli attacchi a statue di personaggi storici coinvolti nella colonizzazione o nella schiavitù nel paese. Gli scontri, avvenuti lunedì, sono scoppiati quando un gruppo di manifestanti ha lanciato corde intorno alla statua equestre del presidente Andrew Jackson che si trova in Lafayette Square, con l’obiettivo di abbatterlo. Nella stragrande maggioranza degli attacchi alle statue, le forze dell’ordine sono state tenute in disparte. Ma questa volta, la polizia ha attaccato gli attivisti con gas lacrimogeni e manganelli, mentre un elicottero ha sorvolato l’area, illuminandola dall’alto.

Pugno duro di Trump

Trump ha twittato martedì che “Ho autorizzato il governo federale ad arrestare chiunque commetta atti di vandalismo o distrugga qualsiasi monumento, statua o altra proprietà federale simile fino a un massimo di 10 anni di carcere. Il tutto in conformità con la legge sulla conservazione della Rapporto dei veterani o qualsiasi altra legge applicabile. “Sebbene la sintassi del “tweet” non sia perfetta, il messaggio è chiaro. Il presidente degli Stati Uniti non vuole più la distruzione delle statue degli americani. Si cerca la protezione legale per la memoria dei veterani.

Trump include personaggi storici come Andrew Jackson , che ha combattuto nella guerra del 1812-1815 contro la Gran Bretagna, o George Washington, il primo presidente e leader militare della Guerra d’Indipendenza dal paese. Nel gruppo è incluso anche il presidente Theodore Roosevelt, che ha combattuto contro la Spagna nella guerra cubana del 1898.