Silvia Provvedi, arrestato il fidanzato, vi spieghiamo chi è Malefix

Silvia Provvedi, la cantante de Le Donatella ed ex concorrente del Grande Fratello Vip, deve affrontare l’arresto del fidanzato, Giorgio De Stefano

Per uno strano scherzo del destino, l’operazione di polizia che ha portato all’arresto all’alba di Giorgio De Stefano è stata denominata dagli investigatori Malefix.

Malefix è anche il nomignolo che Silvia Provvedi, cantante de Le Donatella, gli aveva dato durante la sua partecipazione al Grande Fratello Vip per mantenere nascosta la sua identità. Giorgio De Stefano, conosciuto anche con il doppio cognome della madre, Sibio Condello, è coinvolto nelle attività dei capi e gregari delle cosche della ‘Ndrangheta De Stefano-Tegano e Libri, operanti a Reggio Calabria.

La maxi operazione ha visto scattare le manette non solo in Calabria ma anche in altre province d’Italia, con il supporto delle Squadre Mobili di Milano, Como, Napoli, Pesaro Urbino e Roma. In stato di fermo anche il fratello di Giorgio, Carmine De Stefano.

Il fidanzato di Silvia Provvedi in stato di arresto

Un po’ di storia. Il fidanzato della Provvedi, originario del quartiere di Archi (Reggio Calabria), ha tentato fortuna come imprenitore a Milano, gestendo il noto ristorante Oro, frequentato da personaggi famosi del jet set del capoluogo lombardo. Giorgio De Stefano è figlio del boss Paolo De Stefano. L’uomo, invischiato tra mafia, politica, imprenditoria e logge massoniche, tentò di far saltare in aria Antonio Imerti, detto Nano Feroce. Per questo motivo venne ucciso nel 1985. Per vendicare la sua morte iniziò una guerra di ‘ndrangheta che causò 700 morti in tutta Italia.

Giorgio si trasferì a Milano sotto la protezione del boss Franco Coco Trovato, utilizzando prima il cognome della madre e solo recentemente tornando a De Stefano, il suo originario.

Il ragazzo è diventato padre da pochissimi giorni. Il 18 giugno è nata Nicole, avuta da Silvia Provvedi, cantante. Ha avuto anche una relazione con la pallavolista Veronica Angeloni.

Silvia Provvedi e Giorgio De Stefano interrompono il loro sogno di convolare a nozze. Prima per lo stop dovuto al Coronavirus, adesso dovranno affrontare ben altri problemi.

