Silvia Provvedi scatenata dopo il parto, i fan sono preoccupati

Silvia Provvedi, la mora de Le Donatella ha dato da poco alla luce sua figlia ma tornata a casa si concede un balletto scatenatissimo con sua sorella

Ha partorito da solo pochi giorni e già è in formissima. Lei è Silvia Provvedi, la mora de Le Donatella, che solo sei giorni fa ha dato alla luce la sua piccola Nicole. La bambina è nata dall’amore con il suo compagno Giorgio De Stefano. I due fanno coppia fissa ormai da molto tempo e con lui la giovane gemella ha trovato finalmente la felicità dopo la tormentata storia con Fabrizio Corona.

Ma è in splendida forma Silvia e lo dimostra via social. Anche se quello che fa ha preoccupato non poco i suoi fan che subito sono scesi in campo visibilmente in ansia per la sua salute.

Lei è giovane sì ma ha partorito da pochissimo tempo e nonostante questo si è lasciata andare ad un’esibizione senza freni insieme alla sorella Giulia. Un ballo energico durante il quale le due sono scatenatissime nella coreografia, in perfetta sintonia come sempre.

