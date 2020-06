Wanda Nara mostra la parte migliore di sè – VIDEO

Wanda Nara fa accademia alla figlia Francesca. Tra make up e mascara spunta il lato migliore di ogni singola madre di famiglia

La modella, web influencer internazionale, Wanda Nara sconvolge i piani dei fan negli ultimi suoi ritratti sotto la Tour Eiffel. La dama di casa Icardi è sempre indaffarata tra le cose di casa e le figlie, venute alla luce dal rapporto con l’ex attaccante dell’Inter.

Tra le memorie di piacere dell’estate per la supermodella argentina non c’è solo il selfie a bordo piscina con tanto di costume trasparente in dosso. A risvegliare l’istinto dei fan e in modo particolare di genere femminile è stata la figlia Francesca.

In un video del tutto sorprendente, Wanda Nara trova anche il tempo per fare accademia in famiglia. In un video delle ultime ore, la figlia Francesca è alle prese col spiegare e mostrare a tutte le ladies di taglia giovanile che bruciare le tappe della crescita non è poi così complicato: in fin dei conti basta volerlo.

Francesca impugna attrezzature da “make up“ e inizia a dipingersi il viso con phard, mascara, ombretto e rossetto lucido. Le movenze sono quelle di una professionista del mestiere: d’altronde buon sangue non mente.

Le “bionde” di casa Icardi pronte a conquistare Parigi

Al termine del raffinato make up innovativo di Francesca, le tre bionde di casa Icardi si preparano per un’uscita speciale, volta alla conquista di Parigi, magari nei luoghi più charme e profumati della capitale francese: L’Avenue des Champs-Élysées.

Lo scatto successivo le ritrae a bordo dell’autovettura di papà Mauro in fase di pre partenza per shopping. Un selfie ricordo in cui spicca il tema pro-infanzia sulla maglietta bianca rigonfiata e travolgente di Wanda.

Un pieno di likes e commenti di approvazione che hanno fatto il giro del web e girare la testa agli appassionati, attratti da quella fantastica stiratura di capelli biondi, sfoggiata dall’agente del calciatore di proprietà del Paris Saint Germain.

