Al bano e Romina, la clamorosa rivelazione di Pupo sul cantante pugliese

Arriva una rivelazione scioccante da Pupo, amico di Al bano: “Ha sofferto molto quando Romina lo abbandonò”. Ecco i dettagli

Sono tante le voci che girano intorno alla mitica coppia di cantanti e ex coniugi Romina e Al bano. I due hanno una famiglia fantastica e nonostante la loro separazione hanno continuato a duettare sul palco. Pupo, grande amico di Al bano, durante un’intervista rilasciata al settimanale Chi, ha dichiarato: “Mi piacerebbe vedere Romina Power in confessionale – sottolinea – così da poterla finalmente studiare”. Il cantante di “Gelato al cioccolato” è stato confermato, per il secondo anno consecutivo, nel ruolo dell’opinionista di Alfonso Signorini per la prossima edizione del Grande Fratello vip. Inoltre Pupo ha continuato la sua intervista parlando molto della coppia a lui molto cara. Scopriamo insieme cosa ha rivelato.

Al bano e Romina, la rivelazione di Pupo