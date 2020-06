Anna Falchi come Audrey Hepburn, lo scatto da sogno – FOTO

View this post on Instagram

Più che “Chi l’ha visto”, chi l’ha detto??? Mentre mi sto preparando ad affrontare una nuova sfida televisiva con entusiasmo, mi ritrovo a leggere su diversi siti, della mia autocandidatura come “conduttrice di Chi l’ha visto?”. Puntualizzo che MAI e poi MAI ho detto una sciocchezza del genere. Io sono una spettatrice assidua del programma, una fan di Federica Sciarelli e conosco semplicemente molto bene tanti fatti di cronaca. Mi auguro non ci sia stata malizia nel volermi attribuire frasi mai pronunciate o meglio ancora di essere stata semplicemente mal interpretata!!!! Io sono felice e incredula già di quello che mi accingo a fare dal 29 giugno! C’è tempo per…. con @beppeconvertini @rai1official @assuntaservello