Benedetta Fatto in casa, ricetta nocino – Video

Benedetta Rossi propone la ricetta di un liquore tradizionale, ottimo come digestivo a fine pasto, che come dice la parola, si prepara con le noci da raccogliere in questo periodo

Arriva una nuova ricetta di Fatto in casa da Benedetta. Questa volta non è né una torta, né pasta, né preparazioni salata ma un bel liquore fatto in casa. Si tratta del nocino, uno dei tanti liquori della tradizione italiana che Benedetta Rossi propone nella sua speciale versione. A base di noci, il nocino è ottimo come digestivo a fine pasto, da gustare anche in compagnia di parenti e amici.

Spesso lo si compra e non è nemmeno poi così facile da trovare nei supermercati, ecco perché la food influencer suggerisce tramite i suoi canali come prepararlo. Come tutte le sue ricette anche questo liquore è facile da fare in casa.

Sì perché Benedetta fin dall’inizio ha puntato proprio su questo: proporre ricette facili, buone e alla portata di tutti. Non piatti sofisticati da chef stellati ma preparazioni di tutti i giorni, tipiche di una mamma e di una donna di campagna che è cresciuta con gli insegnamenti culinari che sua nonna e sua mamma le hanno insegnati, quelli veri ed autentici di un tempo.

Ed è con gusto, semplicità e spontaneità che Benedetta si è fatta amare.

