Cecilia Rodriguez solo con gli slip davanti allo specchio, incanto – FOTO

Se per Belen le cose non vanno, la sorella Cecilia Rodriguez invece è molto felice e si gode il suo momento insieme all’uomo della sua vita

E’ tempo di amore e felicità per la bella Cecilia Rodríguez. Sembrerebbe, da quanto rivela il magazine DiPiù, che la bella argentina sia in dolce attesa. A svelare il segreto, che Cecilia e Ignazio stavano tenendo nascosto, è stato proprio il padre di Moser affermando: “Tra poco arriverà il quarto nipotino”. Continua: “Deve sapere che io, grazie a mia figlia Francesca, sono già nonno di due femminucce e di un maschietto – conferma – Però, mi raccomando, scriva che io non ho avuto nessuna conferma da mio figlio Ignazio”.

