Choc a Cremona, uccide la moglie da tempo malata

L’uomo ha lasciato a terra sua moglie senza vita e poi è scappato: i Carabinieri l’hanno cercato per tutta la notte prima di fermarlo

Un 56enne, Eugenio Zanoncelli, ieri sera ha commesso un femminicidio in una villetta a schiera di Palazzo Pignano, in provincia di Cremona. I Carabinieri lo hanno cercato per tutta la notte, in quella che è stata una vera e propria caccia all’uomo in tutta la Bassa pianura lombarda e anche oltre. L’uomo era a Rivolta d’Adda, a una decina di chilometri da casa. Morena Designati, di 49 anni, è stata trovata morta verso le 22.30 di ieri sera in via De Nicola. È stato inutile l’intervento sul posto del personale del 118 della Croce Rossa, per lei non c’era più niente da fare. Zanoncelli ha poi subito tentato la fuga in auto. È stato poi interrogato dal pm di Cremona, Milda Milli, e successivamente sottoposto a fermo di polizia giudiziaria. Eugenio Zanoncelli è un operaio in una ditta di Offanengo. Nella vicenda però è emerso un retroscena: la testimonianza di una persona vicina alla famiglia dell’uomo fa un quadro molto diverso da quello di un efferato femminicidio.

La moglie di Zanoncelli sarebbe caduta per circostanze ancora non chiare

La donna sarebbe caduta per circostanze ancora non chiare durante una discussione in famiglia: sarebbe stata colpita ma non con l’intenzione di uccidere. Milda Milli era molto debole per una gravissima malattia che, da molti anni, la stava spegnendo pian piano. Sarebbe caduta a terra a causa di uno schiaffo del marito, per convincerla a mangiare qualcosa dopo giorni di digiuno e per questo sarebbe caduta a terra. A quel punto l’uomo si sarebbe fatto prendere dal panico e sarebbe scappato a casa di suo fratello Roberto Zanoncelli, raccontandogli l’accaduto.

In seguito è fuggito e stamattina è stato poi trovato dai Carabinieri che lo hanno arrestato a Rivolta. Ora è in caserma a Crema, dove dovrà essere interrogato.