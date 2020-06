Coronavirus, Amazzonia: indigeni curati con un farmaco per animali

Per curare il coronavirus, gli evangelici hanno distribuito agli indigeni dell’Amazzonia un farmaco usato per gli animali provocando effetti devastanti

Con la promessa di sconfiggere il coronavirus degli evangelici hanno fatto assumere a migliaia di indigeni dell’Amazzonia un farmaco comunemente usato per curare gli animali. L’ivermectina, questo il nome della medicina propagandata dagli evangelici e dal sindaco della città di Nauta, viene usato per curare le infezioni parassitarie degli animali. Gli effetti collaterali sull’organismo umano del farmaco assunto fino ad oggi da circa 5 mila persone sarebbero “terribili“. Leonardo Tello, direttore della stazione radio locale Radio Ucamara ha parlato fra le altre cose di “attacchi cardiaci e diarrea“. Secondo Tello “il sindaco della provincia e degli evangelici hanno usato le radio per chiamare i cittadini a vaccinarsi con l’ivermetina per combattere il coronavirus. Solo a Nauta almeno 5 mila persone si sono fatte somministrare il farmaco”.

Il coronavirus in Amazzonia e in America Latina

Il coronavirus ha colpito particolarmente l’America Latina con effetti devastanti specialmente nelle baraccopoli e nelle giungle. Solo in Perù sono stati registrati più di 8.200 morti e oltre 257 mila casi, proprio in certi luoghi è diventato particolarmente diffuso il farmaco per gli animali invermectina. La somministrazione sarebbe iniziata dopo che uno studio ne avrebbe confermato l’efficacia contro il coronavirus. In Amazzonia, Manaus è diventata tristemente nota in tutto il mondo per l’elevato numero di morti e contagi da Covid-19 paragonata a Guayaquil nello stato dell’Ecuador che è l’area più colpita di tutta l’America Latina.

In Brasile il primo caso da coronavirus è stato registrato il 25 febbraio e attualmente la città di Manacapuru, nella zona metropolitana di Manaus. Qui è stata registrata la concentrazione più alta di contagi e morti da coronavirus.