Costanza Caracciolo tutta bianca in sella alla bici, uno schianto – Foto

Costanza Caracciolo, compagna di Bobo Vieri, incanta il web con il suo outfit total white e uno sguardo vera da pantera

Visualizza questo post su Instagram •Goodnight•🚲 💤🌙 Un post condiviso da Costanza Caracciolo🍒🇮🇹 (@costy_caracciolo) in data: 24 Giu 2020 alle ore 3:27 PDT

Costanza Caracciolo in splendida forma e in un look total white fa sognare il web. La compagna di Bobo Vieri, a pochi mesi dal secondo parto che ha dato alla luce la loro secondogenita, la piccola Isabel nata solo il 25 marzo. La coppia stellata aveva già accolto Stella, nata il 18 novembre 2018.

La loro famiglia si è dunque allargata e il grande Bobo dopo anni di storie tutte iniziate alla grande e poi affossate sembra che con l’ex velina bionda abbia trovato finalmente la felicità e soprattutto abbia messo la testa apposto. Abbandonato il calcio giocato, ora Vieri è imprenditore, compagno e papà.

Su Instagram, la moglie di Bobo Vieri, mostra molti momenti della loro quotidianità, e nonostante sia passato poco tempo dal parto, lei è in formissima. Più bella e raggiante che mai. Una bella serata d’estate e uno scatto in cui Costanza è bellissima e sensuale, uno sguardo intrigante che ammalia tutti.

LEGGI ANCHE —> Naike Rivelli, VIDEO in perizoma a bordo piscina, tutti incantati