Covid, epidemie più lievi grazie all’uso delle mascherine

Secondo uno studio americano il Covid-19 si è diffuso di meno in qui Paesi che hanno adottato un uso massiccio e precoce delle mascherine

L’uso della mascherina salva eccome dalla diffusione massiccia del virus. A ribadirlo è uno studio che arriva dalla Cina pubblicato sull’American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine.

Secondo quanto riportato la mascherina, usata in modo precoce e massiccio, è stata salvifica per tutti quei Paesi che ne hanno fatto questo uso. È qui che sono state registrate delle epidemie di Covid-19 più lievi.

Lo dice chiaramente in una lettera il direttore della Chinese University of Hong Kong che ha pubblicato l’analisi fatta sull’uso della mascherina. L’uso del dispositivo, infatti, secondo lo studio, avrebbe influenzato la gravità della pandemia e dove è stato usato in modo corretto ha potenzialmente contribuito a contenere i focolai.

Secondo lo studio cinese sarebbe accaduto in 42 Paesi di 6 continenti. Primi tra tutti Cina e Giappone. È qui che la mascherina viene considerata “una regola di igiene” hanno spiegato gli studiosi. In altri Paesi occidentali, invece, il suo uso è molto meno comune.

Covid e mascherine, il caso di Hong Kong è emblematico

Un chiaro esempio della tesi sostenuta dai ricercatori è la città di Hong Kong. Lo ha spiegato Sunny Wong, professore associato del Dipartimento di Medicina e terapia dell’Università cinese di Hong Kong. Qui, nonostante la vicinanza con la Cina, la forza dell’epidemia è stata bassissima.

Durante tutti questi mesi si sono registrati, infatti, solo 1.110 casi di coronavirus. Un risultato eccezionale raggiunto grazie proprio all’uso massiccio della mascherina. Secondo il sondaggio fatto fino al 98,8% delle persone intervistate l’ha indossata.

Ma di certo Hong Kong non è un caso isolato. Ci sono stati altri casi simili anche in altre aree asiatiche, come Taiwan, Thailandia e Malesia.

Infine, gli autori dello studio cinese ammettono anche che è difficile capire e valutare se l’uso della mascherina sia più efficace rispetto al lavaggio delle mani o del distanziamento sociale.

Ma della potenza delle mascherine ne sono convinto e per questo il professor Wong ne incoraggia l’uso perché “possono aiutare a rallentare la diffusione di Covid-19 e avere un costo relativamente basso rispetto alle risorse sanitarie”.

