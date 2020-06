Elisa Isoardi alla Prova del Cuoco: “E’ una cosa bruttissima questa”

Alla Prova del Cuoco, nella puntata di oggi, Elisa Isoardi ricorda la sua Campania ed inoltre si è divertita a scherzare con Lippi. Cosa è successo

Nella puntata di oggi 25 giugno, alla Prova del Cuoco ne sono successe delle belle. La conduttrice Elisa Isoardi è stata complice di uno scherzo verso il collega Gianfranco Pascucci, divertendosi con Claudio Lippi e il pubblico a casa. I due hanno avuto l’idea di mostrare, per ogni cuoco che ha partecipato alla trasmissione, una sua foto molto vecchia. Lo scherzo è riuscito scatenando ironia e allegria tra tutto lo staff, ma quando è toccato a Gianfranco Pascucci, i due conduttori si sono intrattenuti qualche secondo in più, attribuendo il suo vecchio scatto uno a un personaggio della Famiglia Addams e l’altra a un personaggio di Star Wars. Elisa Isoardi, a un certo punto dello scherzo, si è interrotta per scusarsi: “E’ una cosa bruttissima – ha esclamato – ora sei un gran figo, ma prima un po’ di meno”.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>Fabrizio Corona , slip e iPad: una statua greca – foto

Prova del cuoco, Elisa Isoardi ricorda la Campania