Grave incidente stradale, muore donna amata da tutti

Terribile schianto nella giornata di oggi giovedì 25 giugno a Catania in viale Mario Rapisardi. La vittima dell’incidente è una donna che è deceduta all’istante

Nell’incidente avvenuto oggi a Catania è morta una donna molto conosciuta in città. Questa persona, che si è spenta sul colpo era a bordo della vettura con il marito, anche lui rimasto ferito in maniera molto grave. Il sinistro è stato provocato da un camion che si è scontrato contro l’automobile.

Il guidatore, che si trovava sul Tir, è rimasto coinvolto riportando però ferite meno gravi. Sono stati i vigili del fuoco ad estrarre le persone dalle lamiere contorte.

L’impatto mortale è allo studio da parte degli inquirenti che sono giunti subito sul luogo dello schianto. Per buona parte della mattinata il traffico è rimasto totalmente bloccato.

La nota sull’incidente da parte del comitato Terranostra

«Un altro incidente mortale sul viale Mario Rapisardi, un’altra vita spezzata – sottolinea in una nota il comitato Terranostra -. Da anni chiediamo un potenziamento dei controlli e l’istallazione di tutti i dispositivi necessari per garantire la sicurezza dei pedoni tutte le volte che devono attraversare la strada. Oggi, nei pressi dell’incrocio in via Lavaggi, restano i segnali con il gesso effettuati dalle forze dell’ordine per ricostruire le dinamiche dell’incidente. Per fare in modo che simili tragedie non si ripetano più in futuro, il comitato Terranostra chiede al Ssndaco Pogliese e all’assessore al ramo di attivarsi in tutti i modi, coinvolgendo volontari e associazioni di quartiere, attraverso un tavolo tecnico per sviluppare tutti i processi necessari atti a rendere il viale Rapisardi e le strade limitrofe più sicuri per tutti a qualsiasi ora del giorno e della notte».