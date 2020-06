L’Eredità, l’incredibile gaffe del concorrente sorprende Insinna

L’Eredità, l’incredibile gaffe del concorrente imbarazza Flavio Insinna: “Le Brigate Rosse, prego?” E cala il gelo nello studio

Incredibile gaffe alla Rai, durante il programma l’Eredità. Il programma, in onda su Rai Uno ha lasciato a bocca aperta il conduttore alla risposta di un concorrente. “Chi guidò la Rivoluzione Russa?”, è la domanda che Flavio Insinna gli ha posto. Un quesito di storia del Novecento, la cui risposta corretta era Lenin. Il concorrente non si è fatto trovare preparato alla specifica domanda e ha clamorosamente detto: “Le Brigate Rosse“. In studio è improvvisamente calato il gelo. Il conduttore Flavio Insinna, visibilmente in imbarazzo per l’errore grossolano, prima gli ha chiesto “prego?” e poi si è messo le mani nei capelli, fornendo la risposta corretta, ossia Lenin.

Leggi anche > Calciatrice muore a 21 anni

L’incredibile gaffe a l’Eredità

Per quanto riguarda gli ascolti di ieri, un Mercoledì televisivo contraddistinto dal calcio Atalanta-Lazio a 691mila e il 3,4%, Roma-Sampdoria a 253mila e 1,2% e Diretta Gol a 190mila e 0,9%. Mentre l’Inter che ha pareggiato col Sassuolo sul 209 di Dazn ha portato a casa 449 mila spettatori ed il 2,4%. Su Rai1 la replica della fiction Nero a metà, con Claudio Amendola e Miguel Gobbo Diaz, si è confermata a 3,387 milioni ed il 16,9%. Dietro hanno corso affiancate Rai3 e Canale 5.

Leggi anche > Bufera su Rtl

Chi l’ha visto?, con Federica Sciarelli a raccontare dell’incidente di Alex Zanardi, della presunta soluzione del caso della piccola Maddie e del crollo di Varese, ha raccolto 1,795 milioni di spettatori e il 9,1%. Il calcio stravolge sempre i dato degli ascolti, ma alcuni programmi conservano il loro pubblico costante, nonostante la presenza delle gare in contemporanea.