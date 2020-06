Splendida Mercedesz Henger, la figlia di Eva si mostra in tutta la sua bellezza. Ed è decisamente un bel vedere, uno spettacolo senza pari.

“L’essere è meglio dell’apparire”, scrive Mercedesz Henger, citando anche il suo fidanzato, Lucas Peracchi. Sarà, ma di sicuro chi la guarda…anzi, chi la ammira, come si farebbe con una opera d’arte, penserà di sicuro come prima cosa che la 28enne italo-ungherese di certo all’apparenza non ha nulla da invidiare a nessuno.

Nel suo ultimo scatto Mercedesz si mostra come se fosse una sirena senza coda. Bellissima, con indosso un costume di un solo pezzo, di colore nero. Che contrasta con il candore della sua chioma. Uno spettacolo insomma, un bel vedere più meraviglioso di qualsiasi panorama immaginabile.

Mercedesz Henger, che splendore: bella come un’opera d’arte

Ogni sua pubblicazione che la riguarda in queste vesti sensualissime ha poi un preciso scopo, per i suoi fans. Quello di paragonare Mercedesz a mamma Eva, che è ancora una vera bomba di femminilità e di sensualità. Sono una più bella dell’altra, e la sensazione è che questa competizione andrà avanti ancora a lungo. Una competizione nella quale vincono tutti.

