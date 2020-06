Se c’è una donna che resta sempre bellissima così come il primo giorno in cui l’abbiamo conosciuta, quella è Michelle Hunziker. I suoi ultimi post sono uno show.

Visualizza questo post su Instagram Estate! ❤️❤️❤️🏖 un bacio grande!!!! #cartolina #varigotti #italy🇮🇹 Un post condiviso da Michelle Hunziker (@therealhunzigram) in data: 25 Giu 2020 alle ore 2:20 PDT

“Meravigliosa creatura”, cantava Gianna Nannini. Una canzone che sembra appositamente scritta per Michelle Hunziker. La conduttrice di ‘Striscia la Notizia’ non vuole saperne di calare in fascino ed avvenenza. LEGGI ANCHE –> Miriana Trevisan | gambe scoperte e sguardo della seduzione | FOTO

La sua bellezza contraddistingue la showgirl italo-svizzera sin da quando era adolescente. Dalla famosa pubblicità in cui metteva in risalto le sue forme ne è passato di tempo. Ma lei è rimasta sempre la stessa, se possibile aumentando ancora di più in luminosità. Perché Michelle è radiosa come una stella.

LEGGI ANCHE –> Emily Ratajkowski | un filo di spago come costume | “Vi piace?” FOTO

Michelle Hunziker, meravigliosa creatura estiva

Ogni suo post è un grosso regalo fatto ai suoi tantissimi followers. La compagna di Tomaso Trussardi è bella in tutte le salse. In costume da bagno, in tenuta casual, con un abito elegante. Uno degli ultimi scatti pubblicati ce la mostra di profilo, in primo piano, con un vero e proprio inno all’estate ed alla gioia che tale stagione porta con sé. Ed allora, nonostante i problemi che caratterizzano questo periodo, troviamo anche noi lo spazio per sorridere.

LEGGI ANCHE –> Mercedesz Henger ribatte a mamma Eva | costume da favola | FOTO