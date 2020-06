Altro che le starlette di oggi, Monica Bellucci rappresenta ancora una stella lontana anni luce per loro. L’attrice umbra resta un esempio di femminilità.

Direste mai che Monica Bellucci ha 55 anni? Ebbene si, è la verità. L’attrice originaria di Città di Castello, in provincia di Perugia, ma da anni trapiantata in Francia, continua a stupire su Instagram.

Anche lei fa parte della schiera di vip che utilizzano i social network per restare sulla cresta dell’onda. Con i suoi followers c’è una interazione diretta e lei mostra di potere essere ben altra cosa rispetto alle starlette che magari hanno meno della metà della sua età. La Bellucci ha sempre rappresentato un sogno proibito per tanti di noi, in particolar modo dopo la pubblicazione del famoso calendario di Max di fine anni ’90.

Monica Bellucci, bellezza senza tempo

È davvero un sogno proibito, da divorare con gli occhi. Ed è incredibile come l’età per lei non abbia senso e sia solamente un numero. I tanti post pubblicati sono uno più bello dell’altro e rappresentano ognuno un esempio di sensualità, di classe, buongusto e capacità di esercitare fascino femminile. E questa cosa andrà avanti ancora per molto tempo, per fortuna. Che splendore che è Monica.

