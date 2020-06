Tecnologie Covide-free: Wepoint, il telecomando da indossare al dito

Lanciato da Sowego in una campagna di crowdfunding arriva il “mouse aereo” per controllare smartphone, tv e tablet

Il periodo che stiamo vivendo ha spinto molte aziende tecnologiche a brevettare strumenti in grado di semplificarci la vita e rendere la convivenza forzata con lo spettro del virus il meno problematica possibile.

Arriva infatti dall’Arizona un dispositivo indossabile che permette di svolgere svariate operazioni con un semplice gesto di dito senza appunto toccare nulla. Wepoint è il nuovo strumento lanciato qualche mese fa dall’azienda tech Sowego attraverso una campagna di crowdfunding su Kickstarter che si concluderà però il prossimo 12 luglio.

Wepoint: questo anello trasforma il tuo dito in un telecomando universale

Wepoint è dispositivo touchless 3D che trasforma il nostro dito in un “mouse aereo” – o come molti lo stanno chiamando ora, un “telecomando universale” – che permette appunto di utilizzare devices come smartphone, tablet, computer attraverso semplici movimenti in aria. Risulta composto da un anello da indossare sul dito medio e da un bracciale da allacciare al polso per un peso complessivo di 40 grammi; è costituito da un processore ARM e un’antenna Bluetooth indispensabile per il collegamento agli apparecchi e funziona tramite una batteria al litio ricaricabile.

Sowego fa sapere che Wepoint supporta per ora la maggior parte dei dispositivi che utilizzano Android o Windows 10 e che stanno lavorando affinché il dispositivo possa essere collegato anche con tutte le altre apparecchiature dotate di connettività Bluetooth, come riscaldamento, forno oppure il sistema di irrigazione.

Il costo di Wepoint sul sito di Kickstarter è di 99 dollari (pari a 88 euro).

