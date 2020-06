Valentina Ferragni, outfit da urlo in piazza Duomo e Chiara apprezza – FOTO

Valentina Ferragni, sorella di Chiara, la nota fashion blogger nonché moglie del rapper Fedez, ha pubblicato una foto bellissima in piazza del Duomo a Milano

La sorella più piccola della più famosa fashion blogger di Italia e non solo, Chiara Ferragni, ha pubblicato una foto in cui è in piazza del Duomo a Milano ed è vestita all’ultimo grido con una gonnellina leopardata, una canotta nera, sandali con la zeppa e una borsa griffata. Valentina Ferragni vuole seguire le orme della sorella, amatissima da milioni di giovani ragazze che seguono i suoi consigli sul mondo della moda. Valentina può già vantare più di 3 milioni e 400 mila follower su Instagram.

Gli outfit sempre alla moda di Valentina Ferragni

Tra le foto di Valentina su Instagram si possono trovare tante immagini in cui veste con outfit sempre alla moda. Alla bionda 27enne piace molto viaggiare e, come si capisce dagli scatti, si trova spesso in giro per il mondo, tra New York, Londra, Parigi e molte altre città esotiche.

Tra lei e Chiara Ferragni non c’è alcun tipo di rivalità, ma anzi, si evince dalle loro foto che trascorrono molto tempo insieme e vanno d’accordo.