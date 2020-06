Adriana Volpe si confessa: “La mia famiglia sta attraversando dei problemi”

Adriana Volpe, uscita dalla casa del Grande Fratello Vip, affronta una nuova avventura ma ci sono dei problemi in famiglia

La conduttrice tv Adriana Volpe si confessa dopo la sua uscita dal Grande Fratello Vip. Discute del rapporto con il marito Roberto Parli e dei problemi che stanno affrontando.

Si è trasferita da pochissime settimane dal quartiere Parioli di Roma a Milano per intraprendere un’altra avventura della sua carriera televisiva. Adriana Volpe infatti condurrà un nuovo programma a partire dal 29 giugno su Tv 8 dal titolo Ogni mattina. Questo le ha consentito di essere più vicina al compagno, agente immobiliare, che opera invece a Monte Carlo, con grande felicità della loro piccola bambina, Gisele.

Leggi anche >>> CIPRO. DONNA VA IN OSPEDALE PER UN TUMORE MA SCOPRE BEN ALTRO

Adriana Volpe: la perdita del suocero e la gelosia del marito

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Adriana Volpe (@adrianavolpereal) in data: 19 Giu 2020 alle ore 4:40 PDT

I due hanno più volte dichiarato che il loro rapporto è solido e intatto. Tuttavia non sono mancati i momenti di concitazione e scoramento. Innanzitutto un rapporto a distanza non è mai troppo facile, soprattutto se si considera il periodo di lockdown appena trascorso che ha messo un muro in più alla possibilità di vedersi con libertà. Proprio il Coronavirus si è portato via il suocero di Adriana Volpe mentre lei si trovava nella casa più spiata d’Italia, quella del Grande Fratello.

Ciò ha messo a dura prova gli equilibri della sua famiglia. Inoltre, Roberto Parli, pare sia estremamente geloso della moglie. La lontananza ed alcuni atteggiamenti avuti dalla donna durante il programma sembra non siano stati di suo gradimento.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici anche su sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

La stessa conduttrice ha dichiarato: “La mia famiglia sta attraversando dei problemi. La morte di mio suocero è stata un duro colpo che non ci aspettavamo. Mantenere stabilità psicofisica è dura. Il mio comportamento all’interno della casa del Grande Fratello è stato cristallino, leale. Alcune reazioni di mio marito mi hanno oltremodo sorpresa, sono del tutto inedite per me e per lui. E’ stato come un terremoto.”

Leggi anche >>> Whatsapp, attenzione alla nuova truffa del regalo