Aurora Ramazzotti: top e shorts ridottissimi, gambe mozzafiato – Foto

Aurora Ramazzotti dà ufficialmente il via all’estate da diversamente abbronzati: il top e gli short ridottissimi esaltano le sue curve, foto.

Aurora Ramazzotti sfoggia il fisico che ha allenato anche durante la quarantena e dà ufficialmente il via all’estate dei diversamente abbronzati. La figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti non riesce mai ad abbronzzarsi come vorrebbe anche quando trascorre delle ore al sole. Consapevole che, anche quest’anno, le sarà difficile avere un colorito più scuro, dà il via alla sua estate mostrando non solo la sua carnagione chiara, ma anche il fisico scolpito indossando un completo che esalta soprattutto le sue gambe super toniche.

Aurora Ramazzotti, fisico al top per l’estate: applausi del web

Aurora Ramazzotti è una giovane donna, innamorata del fidanzato Goffredo, dei genitori e delle sorelle e del fratellino. Come tutte le ragazze della sua età, anche Aurora è pronta a godersi l’estate sperando di potersi abbronzare di più rispetto alla scorsa estate. In attesa di poter raggiungere la spiaggia, la Ramazzotti posa con un completo molto estivo che esalta i suoi muscoli. Curiosi di vedere la foto? Cliccate su successivo.