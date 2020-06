Belen Rodriguez affascinante e sensuale in versione “platino” – FOTO

Belen Rodriguez si mostra in versione del tutto diversa, sguardo intrigante al calar del sole. Il tutto in uno scatto molto molto particolare

Belen Rodriguez in versione “platino” affascina il web e il mondo di Instagram. L’argentina in una versione diversa del solito si mostra in una delle sue Instagram Stories e propone ai suoi followers di farsi platino. In che senso?

Il riferimento è tutto alla foto che ha postato che la mostra in un ritratto disegno in cui il suo volto è evidente. Sguardo intenso e sensuale e lunghi capelli sciolti, al calar del sole. È così che l’ha proposta Simone Sanna, l’artista che ha realizzato l’opera che Belen ha subito condiviso.

Già un’altra volta l’artista le aveva dedicato uno dei suoi lavori, dei bozzetti a metà strada tra un ritratto e un disegno, molto molto particolari, che evidentemente l’argentina apprezza parecchio.

Tanto che a corredo della storia scrive: “Quasi quasi mi faccio platino”. E poi ringrazia Sanna per il bel regalo. È così che Belen non smette mai di stupire e tenere attaccati i suoi followers che in questi momenti così difficili e delicati non la lasciano sola.

