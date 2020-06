Cina. Assumere qualcuno che litighi al posto vostro: è realtà

Cina. Il paese ci ha abituato comportamenti strani per la nostra cultura ma il lavoro assurdo che viene dall’oriente ci lascia oltremodo basiti

Di lavori strani, nel corso della storia, se ne sono sentiti a bizzeffe. Nell’antica Roma esistevano le prefiche, donne pagate perchè piangessero e si disperassero oltre misura durante i funerali per rendere più tragica la scomparsa del dipartito.

Abbiamo sentito in tempi più recenti di “codatori” professionisti, gente assunta per fare la fila al posto tuo. Ci sono i coccolatori di panda, i fidanzati a noleggio, i tester di letti e divani pagati per stare seduti e dormire, gli stylist di cibo…

Insomma, sono sorte nuove figure professionali nate sicuramente dai tempi che cambiano e dal motto “far di necessità, virtù”.

Leggi anche >>> Whatsapp, attenzione alla nuova truffa del regalo

Lo strano mestiere che arriva dalla Cina

Ma il mestiere di nuovo arrivo sorto in Cina ci lascia un attimino basiti e perplessi. Volete rispondere a tono ad un torto subito ma non avete il coraggio? Volete dire quattro paroline al vostro capo? Vi va di attaccare brighe con lo stolto che vi ha rigato la macchina ma non avete un carattere battagliero?

Non vi preoccupate, adesso potete “noleggiare” un litigatore professionista che farà le vostre veci e ci penserà al vostro posto. Il servizio è acquistabile nel famoso marketplace cinese Taobao.

La persona pagata per litigare per voi non lo farà però faccia a faccia ma solo tramite telefono o via chat. Esiste una tariffa diversa a seconda del pacchetto preferito. E’ possibile sia mandare un unico semplice messaggio al costo relativo di pochi centesimi o svilire il “contendente”, vessarlo con chiamate, telefonate, sms, ecc. bombardandolo per giornate intere (qui il costo sale a svariate centinaia di euro).

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici anche su sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Come avviene l’inizio della collaborazione con il litigante? Dopo averlo ingaggiato si concorda metodo, mezzo e argomento di discussione. Il pagamento avviene tramite applicazioni esterne.

E’ un servizio assai discusso e controverso ai limiti della legalità.

Leggi anche >>> CIPRO. DONNA VA IN OSPEDALE PER UN TUMORE MA SCOPRE BEN ALTRO