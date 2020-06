Claudia Gerini è “troppo bella”. Followers impazziti chiedono di smettere – FOTO

Il successo di Claudia Gerini tutto in uno scatto con tanto di posa provocante. I followers chiedono di smettere, ma lei non ne vuol sapere

L’attrice Caludia Gerini ha generato un tripudio di piacere tra i followers di Instagram, sfiniti dall’assistere alle sue movenze seducenti, risalenti al periodo del lockdown.

Claudia ha fondato il suo successo sugli schermi già da quando era ragazzina. L’affiancamento alle pellicole cinematografiche di Carlo Verdone hanno contribuito all’esplosione definitiva nel mondo dello spettacolo.

Già da allora, la 48enne di origini romane ha iniziato ad attrarre i telespettatori con pose attraenti e fuori dal comune. Da i Viaggi di nozze a Sono pazzo di Iris Blonde, fino a Grande Grosso e Verdone in cui vien fuori un mix di stupefacenza fisica, capace di far distarre a più riprese il protagonista Carlo dalle sue attenzioni.

Claudia Gerini ha recitato in oltre 50 film e ha vinto il David di Donatello nel 2018 come miglior attrice non protagonista per il film Ammore e malavita.



La “maleducata” donna di casa: Claudia Gerini inondata di likes su Instagram

L’appeal più elevato, è stato raggiunto dalla seducente Claudia Gerini durante la performance di Sanremo del 2003, dove l’attrice ha affiancato Pippo Baudo e Serena Autieri.

La super attrice 48 enne ha sempre ammesso di avere delle doti da showgirl, specializzata nelle doti di canto e ballo, oltre agli impegni lavorativi dietro lo schermo del computer.

Uno degli ultimi scatti della 48enne tifosissima della Roma risale al periodo del lockdown, dove Claudia, alle prese con il duro lavoro, decide di decantare le sue nobili gesta come ai vecchi tempi. Il tutto avviene dalla postazione smart working per l’attrice capitolina, in cui la Gerini viene ritratta in un perfetto stato di forma.

La posa provocante sottolineata da quel sorriso galeotto e uno spacco mozzafiato, quasi a scoprire un lato B che si preannuncia all’altezza della situazione.

Le labbra mordicchiate stuzzicano la fantasia dei suoi 280 mila followers che le chiedono una “pausa” di riflessione prima di una nuova sbizzarrìa fisica.