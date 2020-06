Coronavirus e aria condizionata: tutto quello che sappiamo a riguardo

Se c’è un legame tra aria condizionata e diffusione del Coronavirus, ancora non è chiaro, ma abbiamo cercato di raccogliere tutte le informazioni a riguardo.

Sta arrivando l’estate e molti iniziano a chiedersi che correlazione vi sia tra l’aria condizionata e la diffusione del Coronavirus. Il tema è piuttosto dibattuto e, come tutto ciò che riguarda il Covid, sono molti i pareri discordanti: esperti e non fanno costantemente a gara per avere l’ultima parola, senza giungere mai ad una vera conclusione. Tutte notizie da prendere con le pinze, dunque, dato che la disinformazione a riguardo è alta. Tuttavia, cerchiamo ora di fare il punto della situazione e per farlo ci basiamo su quanto attestato dall’ECED, il Centro europeo per la prevenzione ed il controllo delle malattie.

Coronavirus e aria condizionata: cosa sappiamo?

Azienda indipendente dall’UE, specializzata in prevenzione e controllo delle malattie, l’ECED ha raccolto molti studi riguardo l’utilizzo dei vari sistemi d’areazione e ha sintetizzato le evidenze scientifiche in una lista. Ve ne riportiamo alcuni punti:

I sistemi di ventilazione, se ben tenuti, filtrano piuttosto efficacemente i cosiddetti “droplet”, le gocce di saliva più grandi che produciamo quando parliamo o tossiamo.

Per quanto riguarda le gocce più piccole, c’è una piccola probabilità che rimangano nel sistema di areazione. Esso può essere dannoso se ha un funzionamento a ricircolo d’aria.

Ad oggi, comunque, il rischio legato all’uso dei condizionatori è classificato come molto basso. Nondimeno, è meglio evitare quelle situazioni in cui l’aria condizionata è puntata direttamente contro le persone.

I sistemi di ventilazione che funzionano tramite introduzione di area dall’esterno potrebbero addirittura ridurre il rischio di trasmissione negli ambienti chiusi.

