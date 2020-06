Covid-19, l’analisi dell’ISS sui nuovi focolai in Italia

Covid-19, l’analisi dell’Istituto Superiore di Sanità sui nuovi focolai in Italia: il punto della situazione.

Il Coronavirus continua a preoccupare il popolo italiano (e non solo). Secondo l’ultimo bollettino della Protezione Civile, i nuovi casi positivi registrati oggi sono 259 mentre i morti 30. L’indice di contagiosità Rt nel nostro paese continua ad essere al di sotto di 1: in tre regioni, però, tale indice è al di sopra della soglia. In Lombardia, Lazio ed Emilia Romagna l’indice Rt è rispettivamente pari a 1.01, 1.24 e 1.01. La Toscana, invece, si avvicina alla soglia con un Rt pari a 0.94. Come se non bastasse, negli ultimi giorni si sono innescati dei focolai che hanno subito allarmato i cittadini. L’Istituto Superiore di Sanità ha provato ad analizzare il fenomeno e ha fatto un punto della situazione.

Covid-19, l’analisi dell’ISS sui nuovi focolai

Stando all’analisi del monitoraggio settimanale dell’ISS, la situazione è ancora piuttosto complicata. “Serve cautela perché l’epidemia non è affatto conclusa e i tre nuovi focolai dimostrano come i numeri possano riprendere a crescere velocemente”. Nonostante ciò, l’Istituto Superiore di Sanità spiega che la situazione nel paese è buona perché l’Rt è al di sotto di 1 su scala nazionale. “Sono presenti dei focolai anche di una certa rilevanza che indicano che il virus in determinati contesti è in grado di circolare anche rapidamente“. Il dirigente Giovanni Rezza ha dichiarato che questi dati ci inducono a mantenere comportamenti adeguati. Si temevano nuovi focolai: questa situazione sicuramente non è rassicurante.

I dati di oggi sono stati alquanto particolari. Se da un lato c’è stato un aumento di 890 guariti, dall’altro c’è purtroppo da segnalare un lieve aumento di pazienti in terapia intensiva (+2)