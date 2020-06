Cristiana Dell’Anna, ‘donna Patrizia’ gioca con le ombre – FOTO

Cristiana Dell’Anna, la popolare ‘Donna Patrizia’ di Gomorra, regala uno scatto molto suggestivo ai suoi followers su Instagram: effetto vedo-non vedo

Nel suo percorso da attrice, ha avuto una lunga gavetta e ha faticato ad emergere, ma alla fine ha raggiunto la notorietà meritata. Parliamo di Cristiana Dell’Anna, napoletana classe 1985, che il pubblico televisivo ha imparato a conoscere prima nella fiction Rai ‘Un Posto al Sole’ e, soprattutto, per la sua interpretazione in Gomorra. Nella seconda, terza e quarta stagione ha vestito i panni di ‘Donna Patrizia’, compiendo la scalata da semplice intermediaria a boss della camorra di Scampia. Un personaggio che l’ha resa molto riconoscibile, anche se nella vita reale non potrebbe essere più diversa da come appare nella fiction.

