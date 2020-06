Elisa d’Ospina, lo scatto al mare: lato A esplode – FOTO

La modella curvy più conosciuta d’Italia, Elisa D’Ospina mostra tutto il suo repertorio fisico con un mare in tempesta sullo sfondo

Elisa D’Ospina, la modella curvy di origini venete ha iniziato a cavalcare l’onda dell’emotività professionale sulle passerelle più prestigiose del mondo della moda. L’evolversi del suo ingegnoso intelletto ha portato a coniugare perfettamente il piacere dell’apparire con il dovere dello studio.

Oggi Elisa ha un quid in più nel suo infinito repertorio d’abilità, integrato della specializzazione sui disturbi alimentari, tematica molto comune nelle donne.

La modella è stata coinvolta lei in primis nel calderone del problema e oggi fa da chioccia alle sue amiche, ottenendo un pronto riscatto e una moltitudine di consensi. Nonostante la sua specializzazione in Piscologia, la modella sembra non aver perso il vizio di mettere in mostra il lato migliore della sua nobile corporatura.

La bellezza popolare di Elisa D’Ospina, immortalata in tutte le sue “forme”

Elisa D’Ospina nel corso degli anni ha ottenuto l’evoluzione in curvy per mezzo della sua taglia 46/48 e nonostante il suo modo di interpretare la vita in seno a metafore da amante dello studio, non risparmia gli avvenimenti che ritraggono la sua perfetta forma fisica.

I programmi radiofonici in cui vi è apparsa protagonista, hanno contribuito ad estendere il suo bagaglio di conoscenze, senza rinunciare allo spazio riservato alla moda in generale. Elisa è stata ospite fissa di Caterina Balivo nel palinsesto di Rai 2 di Detto Fatto, nel quale ha dispensato stile, portamento e bellezza altolocate.

Ingredienti che non mancano affatto durante la condivisione degli scatti in primo piano su Instagram, che illuminano gli outfit mozzafiato su cui si fonda la sua splendida immagine.

Nell’ultimo ritratto di una lunga serie, Elisa D’Ospina emana profumi atipici di bellezza esteriore. Lei stessa in un’intervista su Vanity Fair ha dichiarato: “Fare l’amore per me è un toccasana…non potrei mai rinunciare al sesso”.

Parole al miele per i suoi 318 mila followers, sbalorditi da quel seducente ed esagerato lato A, irto di colli curvilinei in fase esplosiva.

Lo sguardo fulimineo e ammaliante alimenta il piacere dei suoi fan, che oggi potranno ammirarla in tutte le sue forme con un costume striminzito e il mare scatenato sullo sfondo.

