I segni zodiacali più dolci e sensibili. Scopriamo quali sono

I segni zodiacali, tra di essi ce en sono quattro che hanno caratteristiche più dolci e una predisposizione all’empatia. Non ci scordiamo, però, l’influsso degli ascendenti

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Astra Data✨ (@astra.data) in data: 15 Giu 2020 alle ore 4:30 PDT

Le stelle influiscono su personalità e il carattere di una persona. I segni zodiacali possono darci delle indicazioni su ogni individuo e verificare le loro peculiarità. Attenzione però, anche gli ascendenti hanno un influsso determinante.

Andiamo a scoprire insieme quali sono i segni zodiacali più dolci e quali sono i tratti che li contraddistinguono.

Cancro

Sotto il segno del cancro sono coloro nati tra nati tra il 21 giugno e il 22 luglio. L’elemento che li caratterizza è l‘Acqua (insieme a Pesci e Scorpione). I segni d’acqua sono emotivi e intensi, sono anche estremamente intuitivi e compassionevoli. Loro “sentono” le persone. Sono noti per i loro tratti come la lealtà, la profondità emotiva e l’istinto genitoriale. Nel tuo gruppo di amici saranno quelli che conoscono i segreti (e li manterranno). Sono anche quelli a cui gli altri si rivolgono per primi e che fiutano quando qualcosa non va. Sono persone meravigliose da avere nella tua vita.

Pesci

I Pesci nascono tra il 20 febbraio e il 20 marzo. E’ un segno che appartiene anch’esso all’elemento Acqua, e come per tutti i segni d’acqua, i sentimenti sono prepotenti dentro di loro. Sono governati dal pianeta Nettuno, dal nome del dio romano del mare e di tutte le profondità acquose, ed è come il mago del sistema solare – che rappresenta illusione, immaginazione, creatività. Nettuno domina un miscuglio di attività umane. Tutti amano avere un amico Pesci perché è come avere il proprio terapeuta personale. Semplicemente “sentono” come stai senza giudicare mai, ascoltando all’infinito. Sono un profondo pozzo di emozioni umane. Niente li sconvolge. Detto questo, spesso finiscono per piangere con te e più di te.