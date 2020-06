Juventus-Lecce: le probabili formazioni ed i precedenti del match

Le probabili formazioni ed i precedenti di Juventus-Lecce, gara della 28esima giornata di campionato in programma questa sera.

Prosegue la fase finale della stagione di Serie A dopo il lungo stop per l’emergenza coronavirus. A soli due giorni dal termine della 27esima giornata, oggi si apre il 28° turno di campionato. Questa sera, venerdì 26 giugno alle ore 21: 45, la capolista Juventus ospiterà allo Stadium il Lecce di Liverani, reduce da una brutta sconfitta interna contro il Milan. Un vero e proprio testa-coda di classifica. I bianconeri, dopo la vittoria contro il Bologna, sono al comando con quattro lunghezze di vantaggio sulla Lazio ed otto sull’Inter, mentre il club pugliese si trova in piena zona retrocessione al terzultimo gradino della classifica a pari punti con il Genoa. Confronto importante, dunque, per entrambe le società che ambiscono ad obiettivi diversi.

Leggi anche —> Juventus, infortunio Mattia De Sciglio: emergenza in difesa

Juventus-Lecce: le probabili formazioni

Confermato il 4-3-3 per i bianconeri che cercano la seconda vittoria consecutiva dopo quella ottenuta in casa del Bologna. Come allo stadio Renato Dall’Ara, a difendere la porta ci sarà Szczesny davanti a cui si schiereranno De Ligt e Bonucci centralmente e Cuadrado e Matuidi sulle corsie. Il centrocampista francese verrà adattato come terzino, come accaduto altre volte in stagione, considerato le assenze dei laterali bianconeri De Sciglio, Alex Sandro e Danilo. Confermati sia l’intera linea mediana con Bentancur, Pjanic e Rabiot e sia il tridente formato da Bernardeschi, ancora favorito a Douglas Costa, Dybala e Ronaldo. Non si esclude un ingresso in corsa di Gonzalo Higuain, tornato tra i convocati.

Il club pugliese si affida al 4-3-2-1 di mister Liverani. In difesa davanti all’estremo difensore Gabriel ci saranno Calderoni, Lucioni, Rossettini e Donati con quest’ultimo in vantaggio nel ballottaggio con Rispoli. Davanti alla difesa ci saranno Tachtsidis, Mancosu e Petriccione, mentre sulla trequarti confermati Falco e Saponara. Unica punta Babacar, considerata l’assenza per infortunio di Lapadula che contro il Milan ha riportato una distorsione alla caviglia.

Juventus (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Matuidi; Bentancur, Pjanic, Rabiot; Bernardeschi, Dybala, Ronaldo. Allenatore: Sarri.

Lecce (4-3-2-1): Gabriel; Calderoni, Lucioni, Rossettini, Donati; Petriccione, Tachtsidis, Mancosu; Falco, Saponara; Babacar. Allenatore: Liverani.

ARBITRO: Marco Piccinini della sezione AIA di Forlì.

Leggi anche —> Juventus, calendario fitto e risultati in calo: serve una scossa

Juventus-Lecce: i precedenti

Nel corso della loro storia, Juventus e Lecce si sono affrontate nella massima serie in 31 occasioni. Il bilancio complessivo pende nettamente in favore dei bianconeri che hanno portato a casa il successo in 19 occasioni, contro le 4 vittorie dei pugliesi, mentre 8 i pareggi totali. Analizzando le sfide disputate tra le mura amiche bianconere (15 complessivamente) rimane invariata la situazione: 10 vittorie per la squadra piemontese, 4 i pareggi ed un solo successo per il Lecce.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.