Kasia Smutniak stesa sul letto, un spettacolo bellissimo – FOTO

Di un’intensità disarmante la foto di Kasia Smutniak. L’attrice della nuova amatissima serie Diavoli condivide con i suoi fan un attimo di intimità.

Intelligente, talentuosa, dalla personalità effervescente e dal sorriso intenso, Kasia Smutniak è una delle attrici del momento. Dopo aver esordito come attrice in Al momento giusto, regia di a Giorgio Panariello, nel 2003 ha recitato in Radio West, dove ha conosciuto il futuro compagno, Pietro Taricone. Celebre inoltre la sua apparizione in Rino Gaetano – Ma il cielo è sempre più blu, miniserie commemorativa del grande cantante calabro. Oggi la Smutniak è uno dei personaggi centrali della serie televisiva, Diavoli, dove recita assieme ad altri due attori di fama internazionale, Patrick Dempsey e Alessandro Borghi. Qui l’attrice veste i panni di Nina Morgan, ereditiera di nobile famiglia, donna di mondo, raffinata e risoluta. Una curiosità: la serie è girata in inglese, ma Kasia Smutniak ha doppiato il suo personaggio anche in italiano.

Kasia Smutniak, uno sguardo intenso

