La Vita in Diretta, Cuccarini lancia la bomba: “Matano maschilista”. Oggi andrà in onda l’ultima puntata della stagione e Lorella si è tolta un po’ di sassolini dalle scarpe

Lorella Cuccarini ha lanciato una bomba per il suo addio a La Vita in Diretta. Oggi pomeriggio andrà in onda l’ultima puntata del programma che tornerà dopo l’estate, in studio oggi ci sarà soltanto Alberto Matano. Lorella ha inviato una lettera ai colleghi che hanno lavorato con lei in questi mesi e si è sfogata, accusando il suo collega di maschilismmo e prevaricazioni.

La Vita in Diretta, Lorella Cuccarini lancia la bomba sul suo collega Matano