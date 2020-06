Martina Colombari splendida in spiaggia con il suo Billy, che fisico – foto

Martina Colombari in versione white, ancora più sexy e elegante. Dopo una serata in spiaggia è pronta per una nuova giornata di lavoro

Martina Colombari ha da poco festeggiato i suoi 16 anni d’amore con Billy Costacurta,la loro è una storia senza fine, un’unione longeva e felice che ha dato alla luce nel 2004 il loro primo e unico figlio Achille, che ora è un ragazzo di sedici anni. I tre sono una famiglia unita.

Visualizza questo post su Instagram ❤️ #MartyeAle #16giugno2004 ❤️ Un post condiviso da Martina Colombari (@martycolombari) in data: 15 Giu 2020 alle ore 3:11 PDT



Martina Colombari, e la sua festa total white