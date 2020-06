Segni zodiacali, la classifica di quelli più infedeli

Le stelle parlano della nostra vita e nei segni zodiacali c’è scritto anche la tendenza ad essere fedeli o meno. Ce ne sono alcuni che sono più infedeli di altri

Le stelle parlano e ci dicono molte cose. Non predicono solo salute, fortuna, amore e sono in grado di rivelare la fedeltà o meno di uno specifico segno zodiacale. Quello specifico segno tradirà o meno il partener?

Beh questo lo possono dire anche le stelle grazie ad una particolare predisposizione a dirigersi verso più strade in amore senza legarsi solo ed esclusivamente ad una persona, quella che si ha accanto. C’è poi, invece, chi percorre altre vie ed è contenuto, fedele e sincero con un grande autocontrollo che permette di non cadere alle tentazioni.

C’è chi ci riesce e chi meno e secondo l’oroscopo ci sono alcuni segni zodiacali che sono più predisposti al tradimento tanto che alcuni esperti ne stilano anche una classifica mettendo in alto quei segni zodiacali che non resistono in nessun modo alla tentazione.

