I segni zodiacali più odiati e antipatici

C’è sempre qualcuno che ci sta più o meno antipatico e molto dipende anche da sotto quale dei segni zodiacali siamo nati: ecco quali sono i segni dello Zodiaco più odiati e antipatici

Ariete

Coloro che sono del segno dell’Ariete, di solito sono simpatici agli altri segni dello zodiaco ed è molto raro che vengano odiati. Tendono, di norma (ci sono le dovute eccezioni), a riscuotere più simpatie che antipatie, rientrano infatti tra i segni più tollerati dello zodiaco.

Toro

I nati sotto il segno del Toro sono molto garbati, tanto che si tende sempre a prenderli a cuore. Sono persone che sono odiate davvero raramente e solo in casi estremi. Anche quando ciò avviene è probabile che riescano a far cambiare idea su di loro.

Gemelli

I nativi dei Gemelli hanno un doppio carattere, tanto da dividere in due lo zodiaco. Quindi, se da un lato ci sono persone che sentono per loro una forte simpatia, dall’altro ci sono altre che non sopportando il loro modo di rapportarsi. Sanno sempre come prenderti, soprattutto se si tratta di qualcuno che hanno appena conosciuto.

Cancro

I nati sono il segno del Cancro sono tra i più difficili da trattare di tutti i segni zodiacali. Sono così permalosi che fanno perdere la pazienza anche alle persone più calme del mondo e quando accade può succedere che chi si trova ad averli contro finisca con l’odiarli.

Leone

Chi è del segno del Leone si mostra come una persona solare e sempre pronta al dialogo. Hanno però un estremo bisogno di apparire e di dimostrarsi superiori agli altri da creare forti tensioni che sfociano in una forte antipatia da chi non riesce proprio a tollerarli.

Gli altri segni zodiacali

Vergine

I nativi della Vergine sono persone che sanno bene come farsi odiare. Sono sempre pronti a giudicare gli altri e a far notare ogni più piccolo difetto. Perciò sono tra i segni zodiacali più detestati di tutto lo zodiaco.

Bilancia

I nati sotto il segno della Bilancia sono persone amabili, sempre pronte ad ascoltare gli altri. Si è portati a provare simpatia nei loro confronti. Si può dire che sono tra i segni meno odiati dello zodiaco.

Scorpione

I nativi dello Scorpione hanno dei modi sfuggenti e hanno fama di essere persone vendicative. Se si arriva allo scontro, quindi, possono suscitare le antipatie di qualcuno ma la loro bontà d’animo e la lealtà che dimostrano in ogni rapporto è evidente.

Sagittario

I nati sotto il segno del Sagittario vengono spesso odiati per via del loro modo di essere troppo diretti. Quando parlano tendono infatti a non avere filtri e a dire tutto ciò che gli passa per la testa. Questo fa si che con il tempo si trovino ad offendere, pur senza accorgersene nasce facilmente un sentimento di odio.

Capricorno

I nativi del Capricorno si fanno odiare solo in ambito lavorativo. Sono infatti molto stacanovisti e hanno manie di perfezionismo che rendono ogni possibilità di rapporto estremamente difficile. Ma sono molto amati da chi li frequenta nella vita di tutti i giorni. Grazie a questo bilanciamento riescono a raggiungere una media e in una classifica si troverebbero a metà.

Acquario

I nati sotto il segno dell’Acquario vengono amati solo dalle persone a cui concedono di essere conosciuti in maniera approfondita. Sono molto riservati e hanno un’innata tendenza a non curarsi del pensiero degli altri e a far sempre di testa propria, ciò fa di loro il segno più odiato da tutti.

Pesci

Odiare i nativi dei Pesci è molto difficile perché sono sempre ben disposti verso gli altri, empatici e anche molto disponibili da arrivare a mettersi da parte per far felici le persone verso cui provano affetto e amore.