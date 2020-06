Tassa sui conti correnti, in arrivo a fine giugno. Quali sono le novità

Tassa sui conti correnti in arrivo da fine giugno. Lo Stato preleverà direttamente dai conti bancari e postali l’imposta di bollo.

A fine giugno, chiusura del trimestre arriverà per tutti l’imposta di bollo, che sarà prelevata direttamente dal conto corrente di ognuno di noi. La tassa ammonta a 34,20 euro all’anno per le persone fisiche e 100 euro per quelle giuridiche. Si tratta di una patrimoniale che garantisce allo Stato un introito costante di milioni di euro, grazie alla liquidità di privati cittadini e imprese. Diventerà una tassa fissa che si paga per il solo fatto di aver aperto un conto corrente, e non dipende né dai soldi depositati né dal numero di operazioni effettuate.

Tassa sui conti correnti, le novità

Il mese di giugno è ricco di scadenze fiscali, l’imposta di bollo cioè la tassa verrà presa direttamente dai conti correnti e dai libretti di risparmio bancari e postali, anche essi oggetto del prelievo obbligatorio. Anche in questo caso, vi sono però delle eccezioni, che quindi sono esonerate dal pagamento di tale tassa. Quali sono queste categorie? Analizziamole insieme. Ecco chi rimarrà fuori da questa novità: tutti coloro che abbiano un limite di giacenza media inferiore ai 5.000 euro; coloro che possiedono le carte prepagate, anche dotate di Iban bancario; quelli con i conti correnti Paypal che non rientrano nella categoria conti correnti bancari, ovvero le società non mandano rendicontazioni ai clienti ed infine chi dichiara un Isee inferiore a 7.500 euro.

L’imposta di bollo è un’altra novità da parte del Governo e l’ennesima tassa per i cittadini, costretti già a pagare altre imposte.