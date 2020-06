Vittorio Feltri si dimette da giornalista: ad annunciarlo è ‘il Giornale’

Vittorio Feltri si dimette da giornalista. Dopo cinquant’anni di carriera si è dimesso dall’Ordine rinunciando a titoli e posti di comando nei giornali, compreso nel suo Libero (lo fondò nel 2000)

A dare l’annuncio delle dimissioni di Vittorio Feltri è ‘il Giornale’ di Alessandro Sallusti, che in prima pagina titola: “Feltri si dimette da giornalista”. Sul giornale fondato nel 2000 da Feltri, ‘Libero’, la notizia, al momento, non viene riportata. Sallusti scrive sul ‘il Giornale’: “Perché lo abbia fatto lo spiegherà lui, ma immagino che sia una scelta dolorosa per sottrarsi una volta per tutte all’accanimento con cui da anni l’Ordine dei giornalisti cerca di imbavagliarlo e limitarne la libertà di pensiero a colpi di processi disciplinari per presunti reati di opinione e continue minacce di sospensione e radiazione”. Per poter ancora scrivere, Vittorio Feltri ha dovuto rinunciare al suo lavoro, dice ancora Sallusti, che ha continuato dicendo che oggi non è un bel giorno per la categoria dei giornalisti, che formalmente perde uno dei giornalisti che, a prescindere che piaccia o meno, sempre secondo il direttore de ‘il Giornale’ hanno scritto la storia del lavoro del giornalista, successo dopo successo, da trent’anni, sia come giornalista, sia come direttore. “Vittorio Feltri piace perché non è una voce che si può ingabbiare. Ogni tanto va sopra le righe, ma non più di altri a cui, essendo di sinistra, niente viene mai contestato – conclude Alessandro Sallusti -.

Dimissioni Vittorio Feltri: il commento del presidente dell’Odg Campania, Ottavio Lucarelli

Mentre Ottavio Lucarelli, presidente dell’Ordine dei Giornalisti della Campania, ha scritto sul suo profilo Facebook: “Una vittoria del presidente nazionale Carlo Verna, una vittoria dell’Ordine della Campania che ha presentato il primo esposto, una vittoria per l’informazione pulita, per Napoli e la Campania”.

