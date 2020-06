Wanda Nara e Mauro Icardi insieme, lei mostra tutto e la FOTO è bollente

Wanda Nara e suo marito si godono un momento di relax insieme a bordo piscina nella loro nuova casa a Parigi. Instagram impazza

Visualizza questo post su Instagram Verano en Casa 🏡 🇫🇷 @mauroicardi Un post condiviso da Wanda nara (@wanda_icardi) in data: 25 Giu 2020 alle ore 1:05 PDT

Belli e sorridenti, abbracciati e a bordo piscina, quella della loro nuova casa a Parigi. Sono Wanda Nara e Mauro Icardi, una delle coppie più seguite e scoppiettanti dello showbiz. Lui calciatore di fama mondiale, lei modella, influencer e sua manager.

Sempre sulla cresta dell’onda, i due non badano molto al gossip e tirano dritti per la loro strada, come è successo per il trasferimento a Parigi. Ed è così che dopo aver trascorso la quarantena a Milano, iniziano ora un nuovo capitolo della vita lavorativa e di coppia.

Momento di relax a bordo piscina, immensa, per la coppia che catalizza gli occhi di una marea di fan. Uno scatto dove lui è a dorso nudo e lei bollentissima. In pochissimo tempo colleziona quasi 190 mila like.

Numeri da capogiro come il costume della moglie del calciatore. Un costume che copre pochissimo e Wanda è più bollente che mai. Il seno è enorme, strabordante e le sue stratosferiche rotondità escono da tutte le parti. Costume intero bianco a righe rosse che catalizza l’attenzione tanto che gli utenti ironizzano chiedendo a Mauro come fa a non abbassare lo sguardo.

Un colpo da veri campioni per i due che non si mostrano spessissimo insieme sui social. e poi lei con le sue foto in costume da sola, che schianto.

