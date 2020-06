Alex Zanardi è in terapia intensiva da più di una settimana: ecco l’ultimo aggiornamento

I tifosi di Alex Zanardi e gli appassionati di sport sono in apprensione per le condizioni dell’ex pilota di Formula 1. Il 53enne, lo scorso 19 giugno, è rimasto coinvolto in un incidente a Pienza durante una staffetta in handbike. L’uomo si è scontrato con un camion: le sue condizioni sono apparse subito gravi e Alex è stato trasferito immediatamente in terapia intensiva. Dopo l’ottava notte di ricovero in terapia intensiva, le sue condizioni sono gravi ma stabili. I medici continuano a lavorare ininterrottamente: i suoi parametri vitali sono comunque stabili.

L’ultimo aggiornamento in merito alle condizioni di Alex Zanardi

I medici continuano a sottolineare la gravità del quadro neurologico. La squadra di dottori potrebbero decidere di sospendere il coma farmacologico all’inizio della prossima settimana per risvegliarlo e valutare meglio i danni causati dall’incidente. La scorsa settimana è stato deciso di comune accordo con la sua famiglia di non pubblicare bollettini finché non ci saranno aggiornamenti significativi. I medici hanno sempre spiegato che il cervello, in questa fase, ha bisogno di riposare.

Zanardi, nel corso della sua vita, non ha mai mollato. Nel 2001 il bolognese fu protagonista di un tremendo incidente in Formula 1 nella gara di Lausitzring: lo schianto provocò l’istantanea amputazione di entrambi gli arti inferiori e il pilota rischiò di morire dissanguato. Dopo 4 giorni di terapia intensiva e la rimozione del ginocchio destro, Zanardi cominciò prontamente il processo di riabilitazione. L’uomo iniziò subito una nuova carriera sportiva nel paraciclismo.